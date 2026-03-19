Usuarios de la Ayuda a Domicilio de Zaragoza participarán en un recetario tradicional

Con el título 'Saboreando recuerdos', el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa Senior Servicios Integrales tienen previsto publicar el recetario el próximo 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores. "Tenemos 6000 usuarios y queremos recibir, por lo menos, 3000 recetas", señala la responsable de la empresa concesionaria, Laura Cantero. "Ya tenemos del orden de 200 recetas de comida tradicional. Primeros, segundos, postres, esas tartas de queso de nuestras abuelas; cosas muy especiales y muy de Zaragoza".

De todas las recetas recibidas, se seleccionarán para su publicación un total de treinta, por lo que el proceso de selección "será suculento, pero largo y tedioso porque habrá mucho que leer", advierte Laura Cantero. Además de las recopiladas entre los usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio, el libro contará con una receta extra enviada por un cocinero con Estrella Michelín que ha accedido a participar y cuyo nombre permanece de momento en secreto.

"Nuestro objetivo es poner en valor a las personas que atendemos. No son los destinatarios, sino el centro de atención", segura la responsable del proyecto. La publicación incluirá fotografías de los platos junto a los mayores que las propongan y los profesionales que les acompañen en su elaboración. La idea es hacer un recetario con la historia de vida de los mayores zaragozanos. "Todo el mundo ha comido, ha celebrado, ha vivido las fiestas del pueblo, tiene una comida especial que le sale super bien o un nieto que sólo come el puré que ella le hace".