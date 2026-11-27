Desde hoy, tuCitaSalud ya está disponible para todos los aragoneses en todos los centros de salud. Tres días antes de su cita, los pacientes reciben un mensaje vía WhatsApp, tienen 24 horas para confirmar su asistencia, cancelarla o reprogramarla para otro día.

En agosto se empezó a aplicar en Monzón este sistema de forma progresiva par consultas de medicina, enfermería y pediatría, y, desde entonces, ha permitido rellenar 8.500 huecos de agenda.

En total con este sistema se han enviado ya más de 261.000 mensajes. Entre los pacientes que lo han recibido, el 92,7% confirmaron sus citas, mientras que el 3,7% las cancelaron y el 3% restante solicitó una nueva fecha.

La gerente única de Atención Primaria del Salud, Pilar Borraz, valora que esta herramienta y apuesta por la digitalización contribuye a reducir el absentismo - que ronda el 10% del total de consultas - y las demoras en Atención Primaria.

La implantación se enmarca en la estrategia de transformación digital del departamento de Sanidad. También tuCitaSalud se está empezando a desplegar en atención hospitalaria.