El Tren Geológico del Prepirineo regresa a la Hoya de Huesca

Después de tres años, Renfe y la comarca Hoya de Huesca recuperan los recorridos del Tren Geológico del Prepirineo. Una propuesta turística para dar a conocer la riqueza patrimonial y natural de la comarca oscense, primero disfrutando del paisaje a través de las ventanas del Canfranero y, después, paseando acompañados de un guía especializado que explica cada uno de los aspectos naturales que se descubren en rutas senderistas.

Esta experiencia está disponible los días 10 y 24 de mayo y 7 de junio. Mónica Soler, presidenta de la comarca Hoya de Huesca, explica que lo que se pretende “es ofrecer un plus a los viajeros y, sobre todo, a las personas que se inscriben para participar en estas rutas senderistas”. Actividades que forman parte de un programa más amplio que se denomina “Punto de Encuentros Naturales”.

El viaje comienza en el tren Zaragoza-Huesca-Canfranc. Según la ruta escogida, el senderismo comienza en Riglos o en Santa María y la Peña y las rutas tienen una extensión de entre 9 y algo más de 11 kilómetros recorriendo desde los Mallos de Riglos, la Foz de Escalete o el entorno del embalse de la Peña. Toda la información se puede encontrar en la página web de Turismo de la Comarca de la Hoya de Huesca.

La presidenta de la comarca, Mónica Soler, explica que “estas actividades son el preámbulo a la etapa veraniega y de más afluencia turística. A mediados de agosto hasta mediados de noviembre lanzaremos la segunda parte del programa “Punto de Encuentros Naturales” para desestacionalizar la llegada de visitantes”. Diferentes oportunidades para que los turistas puedan acudir a esta zona natural “nos conozcan y puedan alojarse en nuestros establecimientos y tengan actividades que poder realizar”.