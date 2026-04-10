Todo listo para la 14 Marcha Aspace Huesca

Todo listo para la Marcha Aspace que reunirá este domingo a cerca de 10.000 personas que desafiarán a la lluvia y la bajada de las temperaturas ya que la organización ha confirmado que el evento solidario se mantiene. Los participantes recorrerán 18 kilómetros por las calles de la capital oscense y sus alrededores con un objetivo claro: recaudar fondos para la construcción de una nueva residencia.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema "Únete a nuestro sueño" y busca superar las cifras récord del año anterior. En la última edición, la Marcha Aspace batió todas sus marcas con 10.386 inscritos y una recaudación de 106.466 euros, que fueron destinados íntegramente a la segunda fase de la residencia. Este nuevo edificio se está levantando sobre un solar de 2.400 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Huesca, ubicado junto al Palacio de Justicia. El presupuesto total de la obra asciende a 4 millones de euros y la residencia permitirá ampliar la capacidad de la entidad con 15 plazas adicionales, que se sumarán a las 25 ya existentes.

Como es habitual, mañana sábado será el momento de la Premarcha, con actividades en el Palacio de Congresos desde las 11 y hasta las 20 horas, allí se podrá recoger la camiseta oficial y participar en una jornada con animación, conciertos, exposiciones y actividades inclusivas.

Afecciones al tráfico

La Marcha Aspace provocará afecciones puntuales al tráfico. La prueba comenzará a las 10 horas desde el Palacio de Congresos y recorrerá vías como el Camino de las Cruces, avenida de los Danzantes, Coso Alto, avenida Monreal y carretera de Huerrios, pasando por las localidades de Huerrios, Banariés y Cuarte antes de regresar al punto de partida. Los cortes de tráfico más significativos se producirán al inicio de la marcha.

Además, entre las 12 y las 14 horas, aproximadamente, la circulación en la calle Alcañiz quedará limitada a un único sentido, desde la rotonda de la avenida Monegros hacia la del Hospital San Jorge. Las autoridades recomiendan utilizar vías alternativas y seguir en todo momento las indicaciones de los voluntarios y agentes.

Distinción medioambiental

Precisamente este viernes el Ayuntamiento de Huesca, como socio del Consorcio Agrupación Nº1 de Huesca, ha hecho entrega, a través de Grhusa, del reconocimiento “Evento Sostenible – Nosotros también reciclamos” a la Marcha Aspace Huesca por el sistema de gestión de residuos previsto para la celebración de este evento,