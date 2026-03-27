Los escolares de Huesca "se unen al sueño" de la VIII Minimarcha Aspace

Gran animación esta mañana en la VIII edición de la Minimarcha Aspace celebrada en la capital oscense y que ha contado con la participación de 3.500 escolares de todos los colegios de la ciudad.

Bajo el lema “Únete a nuestro sueño”, las calles se han llenado de mensajes en favor de una ciudad más inclusiva. Representantes de la Ciudad de las Niñas y los Niños han dado lectura a un manifiesto en el que han reclamado también una ciudad más amable y adaptada a todos los ritmos.

La jornada ha servido además como antesala de la gran Marcha Aspace que se celebrará el próximo 12 de abril y cuyo objetivo es recaudar fondos para la construcción de la nueva residencia de Aspace en la ciudad de Huesca.