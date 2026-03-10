“Únete a nuestro sueño”, lema de la Marcha Aspace el próximo 12 de abril

LEER MÁS Aspace reclama apoyos continuos a las personas con parálisis cerebral

Regresa la marcha Aspace Huesca para mostrar un año más la solidaridad de los altoaragoneses y su empatía con los colectivos con más dificultades como las personas con parálisis cerebral y discapacidades similares. Esta marcha senderista familiar de 18 kilómetros se ha convertido en todo un referente en el calendario deportivo aragonés, en la marcha senderista más multitudinaria de España y en un símbolo de la fuerza y el impacto que logra el apoyo social masivo.

Un evento solidario que llega a su edición número 14 con varios retos. Por un lado, superar los 10.386 inscritos del año pasado. Por otro, obtener los fondos necesarios para la construcción de la nueva residencia de ASPACE Huesca, situada en el casco urbano. “Un centro muy necesario ya que nuestros usuarios envejecen y necesitan otro tipo de atenciones. Supone una preocupación extra para las familias, ya que tenemos lista de espera. Y un pequeño donativo puede suponer poco para una persona pero es muy importante para nosotros y para nuestros hijos porque todos nos hacemos mayores”, ha señalado Anselmo Lalueza, presidente de la entidad.

El presupuesto de las obras de esta residencia asciende a 4 millones de euros. Estará situada junto al Palacio de Justicia, en un solar cedido por el Ayuntamiento de Huesca y permitirá ofertar 15 plazas más, además de las 25 ya cubiertas en la actual residencia. Su localización permitirá a los usuarios participar más en la vida de la ciudad, facilitando su inclusión.

Otro de los restos pasa por duplicar el número de socios colaboradores de la entidad. La idea es llegar a mil en un plazo de un año. Lalueza señala que buscan personas o empresas que más allá de dar un donativo puntual por la marcha quieran implicarse un poco más haciéndose socios.

El sábado 11 de abril, se celebrará la fiesta de la pre Marcha. Además, el 27 de marzo se celebrará la Mini Marcha escolar, que volverá a contar con la participación de los más de 3.700 alumnos de centros escolares de la capital oscense.