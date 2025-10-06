Aspace reclama apoyos continuos a las personas con parálisis cerebral

Aspace Huesca ha salido a la calle para celebrar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Bajo el lema "Ya toca" se ha desarrollado un acto lúdico y reivindicativo en la plaza de Navarra que ha reunido a familias, usuarios y autoridades.

Usuarios de Aspace Huesca han dado lectura al Manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral que defiende que el apoyo es un derecho y reclama una estrategia estatal de carácter permanente que reconozca la realidad de las personas con grandes necesidades de apoyo. En España viven cerca de 120.000 personas con parálisis cerebral y que todas ellas necesitan ayuda constante para realizar tareas básicas como vestirse, comer, trabajar o comunicarse. El documento sostiene que la estrategia estatal debe reconocer cómo es la vida de las personas con grandes necesidades de apoyo, establecer un marco común de actuación que garantice su aplicación en todas las comunidades autónomas, asegurar los servicios necesarios durante todo el ciclo vital y garantizar una prestación pública igualitaria, financiada por el Estado o las comunidades autónomas. El manifiesto insiste en la necesidad de asegurar la asistencia personal, clave para la vida independiente y la toma de decisiones, y en la importancia de ofrecer una atención temprana continua que acompañe a las familias desde el nacimiento del menor, sin limitaciones de edad ni interrupciones prematuras.

Por su parte, el presidente de Aspace Huesca, Anselmo Lalueza, ha recordado que la entidad lleva más de 30 años acompañando a 186 familias con parálisis cerebral y discapacidades afines. Ha explicado que la organización ofrece apoyos en todas las etapas de la vida, desde la atención temprana y la educación especial hasta el centro de día de adultos y la atención residencial. Ha señalado que ese camino "no es fácil. Para poder garantizar esos apoyos especializados, esa atención constante y esa inclusión real, necesitamos recursos suficientes. Recursos que no son un gasto, sino una inversión en justicia social, en igualdad y en futuro".

Lalueza ha explicado que cada año más personas necesitan los servicios de ASPACE Huesca. Sin embargo, desde hace años existen las mismas plazas de residencia. "La sociedad altoaragonesa demanda más, y estamos trabajando para que una nueva residencia dentro del entorno urbano de Huesca sea una realidad y haya 15 nuevas plazas de usuarios que podrán hacer su vida dentro de la ciudad", ha apuntado. El presidente de Aspace ha agradecido a todas las instituciones su implicación. "Les pedimos que sigan estando a nuestro lado, porque cada decisión y cada apoyo hacen posible que nuestras personas usuarias tengan la vida que merecen". Se ha dirigido también a las familias, profesionales y voluntariado de ASPACE: "gracias por vuestra fuerza, vuestra entrega y vuestra confianza. Vosotras y vosotros sois el motor de todo lo que hacemos".