Más de 350 voluntarios ya se han apuntado para hacer posible la Marcha Aspace 2026

La Marcha Aspace Huesca no sería posible sin el compromiso y la generosidad de los cerca de 350 voluntarios que ya se han apuntado para colaborar con este evento solidario que se celebrará el 12 de abril, además de la Pre-Marcha el 11 de abril, y cuyo

objetivo es visibilizar la parálisis cerebral y otras discapacidades afines, y recaudar apoyos para la construcción de una nueva residencia en el entorno urbano de Huesca capital.

Desde el Servicio de Ocio y Voluntariado de Aspace Huesca, se coordina todo el dispositivo humano que cada año moviliza a trabajadores, familias, entidades colaboradoras e individuos que ofrecen su tiempo de forma altruista. Este voluntariado se organiza en tres grandes bloques. Empezando por el voluntariado de la asociación: trabajadores profesionales de ASPACE HUESCA y familias de usuarios. También hay una amplia representación institucional: colectivos como el Ejército de Tierra, Grupo logístico, Peña Guara, Sistema de Salud, Protección Civil o Auxilio, Grupos de Animación, Asociación de Vecinos de Banariés, Grupo de Cocineros o Escuela de Hostelería, alumnos de la Escuela Politécnica, alumnos del CPIFP Montearagón, Grupo Voluntariado CaixaBank y, este año como novedad, Amazon. Y por último un bloque de voluntariado particular, formado por ciudadanos que se inscriben de forma individual.

A este esfuerzo se suma desde hace años la implicación destacada del voluntariado de CaixaBank, que no solo ofrece apoyo económico con el patrocinio de la Marcha Aspace, sino también materiales necesarios como bolsas y chalecos del voluntario, visibilizando así su compromiso con la acción social. Desde la primera edición, CaixaBank ha acompañado esta iniciativa, fomentando la participación, y en la pasada edición fueron más de 15 las personas de la entidad que colaboraron activamente en tareas clave como la validación de inscripciones o el acompañamiento de usuarios en silla de ruedas, en coordinación con personal de ASPACE HUESCA.

Desde la organización de la marcha se destaca que “la Marcha se sostiene sobre tres pilares fundamentales: El primer pilar son los usuarios con parálisis cerebral, que son el alma y razón de ser del evento. El segundo las personas inscritas en la marcha, cuya participación da sentido y fuerza a la iniciativa. Y, por supuesto, el tercero es el voluntariado, que hace posible cada detalle del recorrido, la atención y la logística. En esta edición, la previsión es que gracias al voluntariado 26 usuarios (18 de ASPACE HUESCA y 8 de ASPACE ZARAGOZA) recorrerán la marcha en silla de ruedas, acompañados por este gran equipo humano. Desde Aspace Huesca, el mensaje hacia todos los voluntarios es de total agradecimiento a todos los que ya se han apuntado para este año, además de hacer un llamamiento para que más gente se anime a colaborar: