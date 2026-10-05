Teruel vuelve a congelar tasas e impuestos

Los impuestos y tasas municipales se mantendrán sin cambios en la ciudad de Teruel en 2027 por cuarto año consecutivo. Así lo han anunciado este lunes la alcaldesa Emma Buj y la concejal de Hacienda Carmen Romero.

Entre las bonificaciones, el IBI contempla descuentos de entre el 75% y el 95% por creación de empleo y del 50% para instalaciones solares y viviendas destinadas a alquiler social. Las familias numerosas pueden acceder a reducciones de hasta el 90%.

El impuesto de vehículos mantiene una rebaja del 12% y bonificaciones del 75% para vehículos eléctricos.