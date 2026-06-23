Los termómetros superarán los 40 grados por segundo día consecutivo

Nueva jornada de ola de calor y de altas temperaturas en todo Aragón. Los termómetros volverán hoy a superar los 40 grados en prácticamente toda la Comunidad Autónoma e incluso en algunos puntos podrían alcanzar los 43 grados. Este intenso calor hace que casi todo el territorio esté en alerta roja por riesgo de incendios.

Los termómetros han marcado ya a medio día 32 grados en Zaragoza y 30 grados en Alhama de Aragón, Calanda y Fraga. Ayer la localidad de Quinto alcanzó la cuarta temperatura más alta de España. La responsable de meteorología de EL Tiempo.es, Mar Gómez, prevé que mañana sea el último día de ola de calor, aunque las temperaturas continuarán siendo altas a lo largo de la semana.

EL CALOR PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES LABORALES

Con este calor y las altas temperaturas, hay trabajos que se convierten en un infierno. Por ejemplo, los obreros, los operarios que se encargan de asfaltar una calle o los soldadores que llegan hasta los 1.300 grados. Algunos ya saben lo que es sufrir un golpe de calor.

Además, el calor incrementa el riesgo de accidentes laborales. En lo que llevamos de año, 16 trabajadores han perdido la vida en Aragón. La última víctima se produjo el viernes en Quinto cuando un hombre murió al volcar la grúa que manejaba. Los sindicatos UGT y CCOO han convocado un minuto de silencio para condenar este nuevo siniestro mortal.