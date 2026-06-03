"Con Sentido", una red de apoyo para luchar contra la soledad no deseada en Huesca

La Plataforma del Voluntariado de Aragón pone en marcha en tres comarcas de la provincia de Huesca el proyecto "Con Sentido", una red de apoyo para luchar contra la soledad no deseada especialmente en pueblos y entornos rurales. Una iniciativa a la que se suman las comarcas de la Hoya, Somontano y Alto Gállego, con la idea de ampliar al resto en el futuro. El objetivo es establecer una red comunitaria en el ámbito rural que prevenga y reduzca la soledad, conectando a personas, voluntariado, comercios y servicios locales para detectar esas situaciones de soledad y activar apoyos cercanos.

En Aragón hay 71.000 personas mayores de 65 años que viven en soledad, de las que 13.000 se encuentran en la provincia de Huesca. Juan Hidalgo, presidente de la Plataforma del Voluntariado se pregunta cuántas personas de las que viven solas lo hacen por voluntad propia. "Esto es lo que nos han motivado a impulsar Con Sentido un proyecto cuyo objetivo es generar una renta de apoyo comunitario para combatir la problemática de la soledad, no elegida, basada en una redes informales de apoyos y cuidados y ya existen en los pueblos entre los propios vecinos", ha señalado Hidalgo.

"Un aspecto importante es que este proyecto no crea estructuras paralelas, sino que reconoce y fortalece las redes de apoyo que ya existen convirtiéndolas en una red basada en el voluntariado local, capaz de detectar situaciones de soledad, no deseada y activar respuestas coordenadas de apoyo y acompañamiento", han destacado Hidalgo y Adela Ocenic, directora de Plataforma del Voluntariado de Aragón.

"Con Sentido" plantea un acompañamiento social, emocional o de orientación siempre desde el respeto y la cercanía. A este proyecto ya se han sumado distintos sectores como taxistas, farmacias, comercio y Supermercados Alto Aragón.