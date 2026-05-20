Educación

Segunda jornada de huelga contra la concertación del Bachillerato

Segunda y última jornada de huelga en la educación aragonesa para protestar por la concertación del Bachillerato que impulsa el Gobierno aragonés, prevista para el próximo curso. Según el Departamento de Educación el seguimiento ha sido hoy del 25,96% entre el personal docente y del 12,52% entre el personal no docente.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La comunidad educativa continúa con sus movilizaciones contra la concertación del Bachillerato
La comunidad educativa continúa con sus movilizaciones contra la concertación del Bachillerato | CCOO

En Zaragoza, esta mañana ha tenido lugar la manifestación estudiantil que ha partido desde Plaza San Francisco, donde la comunidad educativa ha clamado sus reivindicaciones. En esta movilización han participado estudiantes de distintos ciclos y de centros de toda la capital aragonesa como el IES Valdespartera, el IES Tiempos Modernos o el IES Andalán. Denuncian la falta de profesores, el mal estado de las infraestructuras o la falta de ellas para desarrollar sus clases con normalidad. Movilizaciones que esta mañana se han repetido en Teruel y que por la tarde se repetirán en Zaragoza y Huesca.

De momento, en la capital oscense, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha asistido a un acto económico, donde ha sido recibido con pitadas por colectivos en defensa de la escuela pública. Defiende el derecho a la manifestación, pero recalca que los ciudadanos respaldaron en las urnas su programa electoral que incluye la concertación del Bachillerato.

Azcón ha recordado que en la última legislatura han destinado 150 millones de euros extra a la educación pública, han incorporado a 2.200 nuevos profesores y han subido el sueldo a los docentes para que dejen de ser los peores pagados de España. Azcón recuerda que el PSOE respalda la concertación en Navarra y País Vasco, pero la rechaza en Aragón.

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