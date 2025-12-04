El sector ve “positivo” reforzar y remunerar la caza de jabalíes

Aragón intenta blindarse para prevenir la llegada de la peste porcina, una enfermedad que hace décadas que no afecta a nuestro territorio. La Federación aragonesa de Caza valora positivamente las medidas adoptadas por el Departamento de Agricultura, que va a flexibilizar la caza y, entre otras medidas, abonará 30 euros por jabalí abatido.

La Federación considera que reducir la población de jabalíes es clave para prevenir la entrada de la enfermedad desde Cataluña, donde se encuentra la zona cero. Concretamente en el parque de Collserola (Barcelona), donde más de un centenar de profesionales están trabajando para contener la peste porcina dentro de un radio de 20 kilómetros.

Actualmente se estima que hay unos 90.000 jabalíes en Aragón. El presidente de la Federación, Ángel Nuño, destaca que estos animales “proliferan por el abandono del medio rural” y garantiza que los cazadores “contribuyen al control cinegético de especies salvajes” como esta.

Desde la organización agraria UAGA también ven positivas las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón ante la peste porcina, asegurando que se están ejecutando “en tiempo y forma”. Consideran que intensificar y remunerar la caza es lo adecuado, aunque apuntan que “ya llevan tiempo avisando tiempo de una sobrepoblación de jabalíes” en nuestro territorio.

Su responsable en el Sector Porcino, Jorge Lizama, pide organizar batidas oficiales en las zonas donde hay menos cazadores para así garantizar el control. “En las zonas que no hay gente joven que desplieguen batidas a través del ejército, APNs o gente profesional y formada en bioseguridad”, ha destacado.