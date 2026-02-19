La saturación de agua en el terreno provoca el cierre del pinar viejo

Parque Miguel Servet

Esta media preventiva de cierre se extiende hoy a todo el parque Miguel Servet ante el aviso amarillo por vientos emitido por Aemet.

Redacción

Huesca |

Preocupación por la situación del terreno en el Pinar Viejo del Parque Miguel Servet ya que las lluvias han generado mayor inestabilidad en el suelo, lo que unido al fuerte viento ha ocasionado la caída de algunos ejemplares. Por ello se ha decidido cerrar este espacio como medida preventiva, prohibición que hoy se extiende a todo el parque ante el aviso amarillo por vientos emitido por Aemet.

La medida estará vigente mientras se mantengan las circunstancias excepcionales que han provocado numerosos vuelcos de arbolado en los últimos días. El concejal de Medio Ambiente, José Miguel Veintemilla señalaba que las últimas lluvias "han saturado de agua el suelo del pinar y que hasta que el terreno no seque se mantendrá ese cierre".

Además, esa inestabilidad del suelo se ve agravada por la alerta de vientos de más de 80 kilómetros por hora para este jueves. Por este motivo, de manera independiente a este cierre parcial, esta mañana se ha procedido al cierre completo del Parque y se recomienda a los ciudadanos no transitar por zonas aledañas.

