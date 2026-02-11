Cae un árbol de grandes dimensiones en el pinar del parque Miguel Servet

LEER MÁS El Ayuntamiento trabaja para activar el Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Huesca

Las intensas lluvias no solo han provocado incidentes en las carreteras de la provincia. En la ciudad de Huesca esta madrugada se ha derrumbado un árbol de grandes dimensiones en la zona del pinar del parque de Miguel Servet, después de que el martes cayera otro en el patio del colegio Pedro J. Rubio.

Bomberos y brigadas municipales han retirado esta mañana el pino caído el parque Miguel Servet. El ejemplar, de más de 20 metros de altura, ha cedido por la saturación del terreno tras las lluvias y las rachas de viento registradas esta noche, que han alcanzado los 51,5 kilómetros por hora. Según informan desde Medio ambiente, en zonas de pinar con ejemplares de gran altura y copas desarrolladas, este tipo de situaciones puede verse favorecido por desequilibrios puntuales y por el incremento de peso en la copa debido a la acumulación de agua.

Afortunadamente, no se han producido daños personales ni materiales como consecuencia de este incidente. Como resultado de la caída, se han visto afectados tres plátanos de sombra próximos al ejemplar y, tras la primera valoración técnica realizada por los servicios municipales, dos de ellos deberán ser retirados.

Asimismo, se han adoptado medidas temporales de restricción de paso en el entorno afectado y se está llevando a cabo una revisión del arbolado de la zona. Desde el área de medio ambiente se recuerda que las nuevas condiciones climáticas generan escenarios diferentes a los habituales, lo que obliga a reforzar la vigilancia y la evaluación continua del arbolado urbano para garantizar la seguridad.

La caída de este pino de grandes dimensiones en el Parque Miguel Servet ocurre justo un día después de que otro árbol cayera en el interior del patio de recreo del colegio Pedro J. Rubio, afortunadamente este incidente ocurrió de noche y no había niños en ese momento en el patio.