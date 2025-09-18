El Ayuntamiento trabaja para activar el Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Huesca

LEER MÁS Tensión vecinal durante la tala de dos árboles en Martínez de Velasco

El Ayuntamiento de Huesca activará el Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares, sin aprobar desde 2016, con una ampliación del número de ejemplares a proteger. En 2014 por el gobierno municipal del Partido Popular inicio de los trámites y constituyó una comisión técnica para elaborar ese catálogo. En 2016, el gobierno local de entonces llevó a la Comisión de Medio Ambiente una primera propuesta de ejemplares singulares que contaban con aval técnico y consenso en la Comisión Informativa de Medio Ambiente. Sin embargo, el proceso quedó paralizado y nunca llegó a aprobarse de forma oficial en pleno, ni a través de decreto o Junta de Gobierno, cuando en ese momento el gobierno municipal estaba en manos de la coalición PSOE, Aragón sí puede y Cambiar Huesca, precisamente, éste último, responsable del área de medio ambiente a través de la concejala Carmen García Serrano.

Esa falta de decisión política ha supuesto durante años un vacío en la protección de árboles singulares, de modo que a día de hoy no consta realmente como protegido ningún árbol en la ciudad. Por tanto, se ha determinado completar ese trabajo incluso, retomando el proyecto con la voluntad de subsanar esa carencia; desde el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Huesca se ha elaborado un nuevo informe técnico en el que se recuerda la necesidad de contar con un catálogo actualizado, según establece la normativa urbanística y la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Urbano. El documento propone no solo retomar el procedimiento, sino también ampliar la relación de ejemplares a incluir, reforzar las medidas de conservación y abrir el catálogo a la participación ciudadana y educativa. Algunos de los árboles propuestos desde medio ambiente van desde ejemplares situados en al Parque Miguel Servet, el pinar del Cerro o las carrascas de la Catedral.

Entre las nuevas líneas de trabajo se encuentran la creación de un comité de catalogación con participación de expertos, instituciones y ciudadanía; la señalización y puesta en valor de los ejemplares; y la integración de este patrimonio en proyectos escolares y turísticos. Esta activación permitirá garantizar la protección de los árboles singulares y aprovechar todo su potencial cultural, ambiental y educativo, confirmando a Huesca como referente en la gestión sostenible de su patrimonio verde.

Huesca es reconocida como una de las ciudades más verdes de España, con más de 19.000 árboles de más de 200 especies diferentes, de los cuales 6.000 se encuentran en alineaciones en calles. Nuestro bosque urbano contribuye a una mejora significativa de la calidad del aire, la reducción de la isla de calor y la conectividad ecológica. Estos datos se traducen en 26,78 m² de zona verde por habitante, cifra que sitúa a Huesca entre las cabezas de lista de las ciudades españolas. Dentro de este patrimonio, algunos ejemplares destacan por su antigüedad, porte o valor histórico y requieren de una protección específica

Miembros de la Plataforma Arboles Vivos protagonizaban este miércoles en Martínez de Velasco una nueva concentración para protestar por la tala y reclamar una ordenanza municipal que proteja el arbolado. La Plataforma espera que las pancartas y los adornos hechos para los árboles con tanto esfuerzo y cariño no sean tirados a los contenedores por las brigadas de limpieza del Ayuntamiento, y que sean mantenidos en el lugar, como muestra del descontento de muchos oscenses.