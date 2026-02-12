La reina Letizia participará el 24 de febrero en la parada del Tour del Talento en Huesca

Huesca calienta motores para la llegada del Tour del Talento. La presencia de algún miembro de la familia real ha sido habitual en las distintas paradas del tour y en esta ocasión será la reina Leticia quien, el próximo 24 de febrero, visitará Huesca para participar en el CongresFest, acto principal del Tour del Talento, en el que se proclaman los premiados en las diferentes categorías. Concretamente en Huesca se dará a conocer la galardonada en la categoría Creaempresa 2026. La alcaldesa Lorena Orduna era la encargada de confirmar la presencia de la reina en la presentación del Tour.

Del 23 al 27 de febrero Huesca acogerá la segunda parada del Tour del Talento que organizan la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Huesca y la Fundación Ibercaja. Durante esa semana el tour desplegará más de 60 actividades en diferentes espacios de la ciudad con el objetivo de impulsar el talento joven del territorio, así como potenciar su desarrollo profesional y personal, bajo el lema “talento joven en acción”. El Foro del talento será la actividad encargada de inaugurar una semana que pondrá el foco en el emprendimiento y tratará temas como empleabilidad, la orientación profesional, la ciencia, la cultura, la innovación, el impacto social y el bienestar y la educación emocional. Jordi Estruga, director del Tour del talento, subrayaba que este año el Tour está trabajando con el objetivo de dejar un legado en los diferentes territorios que visite, impulsando acciones que permitan prolongar su impacto social y formativo, y fomenten una mayor participación del talento joven en las iniciativas locales.

Ingrid Aznar, directora de Premios Princesa de Girona, se ha referido a otra de las actividades destacadas, el Princesa de Girona Inspira, donde bajo el título “De los sueños a la realidad”, se realizarán sesiones breves y dinámicas en las que premiados Princesa de Girona de ediciones anteriores, personas con trayectorias inspiradoras, compartirán su recorrido vital y profesional con los jóvenes oscenses. Además, indicaba que el Congresfest permitirá conocer las historias y experiencias de jóvenes oscenses reconocidos por la Fundación Princesa de Girona.

Fundación Ibercaja será uno de los espacios destacados del Tour del Talento en Huesca, acogiendo actividades formativas, culturales e inspiradoras dirigidas al talento joven, dentro del marco de celebración del 150 aniversario de la entidad. José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja, destacaba la gran labor de la Fundación Princesa de Girona con los jóvenes y agradecía el trabajo del Ayuntamiento para presentar su candidatura. Para Rodrigo, "esta parada del tour del talento en Huesca marcará un antes y un después para la capital oscense".

La programación del Tour incorporará la cultura, el bienestar emocional y la música como ejes clave para el impulso del talento joven, combinando arte, creatividad y desarrollo personal a través de exposiciones, proyecciones audiovisuales, actividades musicales y encuentros culturales que ofrecerán a los jóvenes espacios de expresión artística, reflexión y diálogo con referentes del ámbito cultural y creativo. Entre los hitos destacados, la ciudad acogerá un concierto lírico de la Carroza del Teatro Real en la catedral, previsto para el miércoles 25 de febrero por la tarde y coincidiendo con el ecuador del Tour.

Como colofón a la semana de actividades, el IES Pirámide, reunirá a estudiantes de la ciudad en una jornada deportiva que pone en valor el trabajo en equipo, la cooperación, la confianza y la expresión a través del movimiento, combinando acrosport con dinámicas que fomentan habilidades sociales y estilos de vida saludables. Esta sesión incorpora además la propuesta Ecuación Talento, que utiliza lecciones extraídas del deporte para inspirar a los jóvenes a identificar y potenciar su propio talento, subrayando valores como el esfuerzo, la resiliencia y la colaboración, cerrando así la programación con una experiencia que celebra el deporte como motor de crecimiento personal y comunitario a través de testimonios de deportistas de élite.