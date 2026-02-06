Despliegan una gran lona en el centro de Huesca para anunciar la llegada del Tour del Talento

LEER MÁS Huesca se prepara para recibir en un mes el Tour del Talento

Una gran lona se ha desplegado hoy en el centro de la capital oscense para anunciar la llegada del Tour del Talento que se celebrará en Huesca la semana del 23 al 27 de febrero. Durante esas cinco jornadas la ciudad acogerá un nutrido programa de actividades para jóvenes de 16 a 35 años impulsadas por la Fundación Princesa de Girona y con la colaboración del Ayuntamiento y la Fundación Ibercaja. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, destacaba el trabajo y la colaboración institucional para conseguir que Huesca fuera una de las paradas del tour.

El Tour del talento 2026 llega con importantes novedades que refuerzan su impacto y alcance. Orduna destacaba el gran impacto y el legado que generará el Tour para la ciudad.

Orduna ha destacado también el crecimiento de la ciudad y las mejoras en el ámbito universitario, con la implantación del grado completo de Medicina, y la implantación en 2027 del grado de Farmacia. Algo que según la alcaldesa supone poder ofrecer oportunidades de futuro a los jóvenes y también a las empresas que pueden captar ese talento joven para el territorio.

Orduna agradecía a la Fundación Princesa de Girona y a SSMM los Reyes la decisión de incorporar a Huesca en las paradas del Tour del talento. Las inscripciones para las actividades del Tour organizadas en Huesca están siendo todo un éxito. De hecho varias cuentan ya con aforo completo. La alcaldesa se refería a la variedad de temas que recoge la programación del tour

Ya se han cerrado así inscripciones para la Feria de orientación Profesional: "Conecta con tu futuro", para las 'Conversaciones con Talento' que contarán con la 'chef' Estrella Michelín del restaurante Ansils Iris Jordán y para las sesiones intercentros de Acrosport.

Todavía quedan plazas para otras actividades como el concierto de Jazz for kids el día 23 a las 19:00 horas en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca; las conferencias de Planeta Talento el día 24 a las 19:30 horas en el centro de la Fundación Ibercaja Huesca o para la proyección del corto “Y Eva también” (2022), de Laura Torrijos- Bescós, candidato a los Goya y seleccionado en distintos festivales, el 25 a las 10:30 horas, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Las inscripciones son gratuitas.