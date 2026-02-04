Así lucha contra el cáncer una inmigrante irregular en Zaragoza

LEER MÁS Aragón diagnostica casi 9.000 nuevos casos de cáncer

Johana Lima ve en la propuesta del Gobierno Central para la regularización masiva de inmigrantes una vía de esperanza para seguir con su lucha contra el cáncer: "Es una luz de esperanza para todos porque estar en España de forma irregular es bastante complicado", confiesa la joven colombiana, que fue diagnosticada y tratada por primera vez en su país de origen: "llegué a España perfectamente, pero en uno de los controles que me hacía aquí me lo volvieron a diagnosticar".

Esta misma semana ha completado el último ciclo de quimioterapia y está ya a la espera de cirugía para someterse a una mastectomía. Actualmente, su estado de salud le impide trabajar. Hasta comenzar la quimioterapia, Johana se ganaba la vida en la economía sumergida como empleada del hogar, pero al recibir el diagnóstico de cáncer tuvo que dejarlo.

Al encontrarse en situación irregular, no sólo tiene dificultades para encontrar un trabajo normalizado: "lo primero que preguntan es si tienes documentación y cuando respondes que no, te dicen que no puedes trabajar". Actualmente, el único sostén de esta joven es la ayuda que le presta la Asociación Española Contra el Cáncer: "Esta enfermedad requiere muchos gastos, por ejemplo para tener una alimentación medianamente buena".