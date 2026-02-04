Aragón diagnostica casi 9.000 nuevos casos de cáncer

Los actos institucionales han tenido lugar en Teruel. El mensaje que quieren transmitir este año desde la Asociación Española contra el Cáncer es la importancia que tiene la humanización de los cuidados que reciben tanto los pacientes como sus familias.

A pesar de la efectividad de los programas de cribado, preocupa el de colon porque no llega ni al 40% de la población diana.

En esta jornada de lucha contra el cáncer, el Departamento de Sanidad ha lanzado un mensaje centrado en la prevención, el diagnóstico precoz y la atención integral para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

La facultativa especialista del área de Oncología del Hospital San Jorge de Huesca, Verónica Calderero, insiste en la necesidad de incidir en estos aspectos para reducir el aumento de casos.