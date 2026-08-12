Recogidas en Huesca 250 toneladas de residuos en los tres primeros días de fiestas

LEER MÁS El Ayuntamiento de Huesca refuerza el servicio de limpieza con nuevos medios materiales

En los tres primeros días de las fiestas de San Lorenzo, los servicios de limpieza del Ayuntamiento han recogido 195.160 kilos de residuos de la fracción resto en las vías públicas y parques de Huesca. Esto supone algo más de cuatro toneladas por encima del mismo periodo del año pasado, cuando se recogieron 190.830 kilos. Solo el día 9 se recogieron 76.440 kilos de residuos de resto, frente a una media diaria anual en 2026 de 43.544 kilos, lo que supone un incremento del 75,5 %. Se trata de un aumento muy significativo que refleja el importante volumen de residuos generado durante esta jornada festiva y la elevada afluencia de personas registrada. El día 10, la cantidad recogida también superó en un 46 % la media diaria anual.

Este volumen de residuos puede gestionarse gracias al importante refuerzo del dispositivo de limpieza y recogida puesto en marcha durante las fiestas. Añadiendo 248 contenedores y cubos adicionales en los puntos de mayor afluencia. Además, se refuerzan las rutas nocturnas de recogida de la fracción resto y el servicio puerta a puerta de papel y cartón y el vidrio. En cuanto al resto de fracciones, los datos muestran una disminución de las cantidades recogidas respecto a 2025 durante los tres primeros días de las fiestas lo que pone de manifiesto que se ha separado menos y, por tanto, se ha reciclado menos que el año pasado.

Durante estos tres primeros días, los servicios de limpieza han utilizado 72 litros de detergentes, desodorizantes y desinfectantes. Como novedad este año, en las zonas con mayor concentración de olores se está aplicando un neutralizador específico que captura los olores de orina y evita que las altas temperaturas los intensifiquen. También se ha incorporado un nuevo jabón con aroma cítrico, que está ofreciendo buenos resultados y contribuyendo a mejorar la sensación de limpieza y frescor en estas zonas.

Además, se han empleado 285.000 litros de agua para el baldeo y lavado de las calles, 20.000 litros más que el año pasado. Este incremento, junto con la ampliación del número de urinarios y una mayor concienciación ciudadana, está contribuyendo a mejorar la limpieza y a reducir los malos olores en las calles.

Solo durante el día 10 se recogieron 5.400 litros en estos urinarios, de los que 3.600 litros corresponden a los instalados en el Casco Antiguo y 1.800 litros a los ubicados en el Tubo. El volumen recogido refleja el elevado uso de estas instalaciones y respalda la ampliación realizada este año, que está contribuyendo a evitar micciones en la vía pública y a mejorar las condiciones de limpieza en las zonas con mayor afluencia.