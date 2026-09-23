REAALS, el proyecto que muestra el mundo rural como elección de futuro

El medio rural ofrece muchas posibilidades tanto vitales como laborales y desde el proyecto Pueblos Vivos han lanzado la campaña REAALS, Rurales por Elección, Autoestima y Amor al Lujo Silencioso, con el objetivo de dar a conocer todas esas oportunidades de futuro que se pueden desarrollar desde los pueblos aragoneses. Elena Giral, coordinadora de Pueblos Vivos, explica que “sobre todo, nuestro objetivo es luchar contra la despoblación”.

Pueblos Vivos está conformado por ocho grupos de desarrollo rural o grupos LEADER, de diferentes comarcas aragonesas, bajo la coordinación del Centro de Desarrollo del Somontano. Desde estos grupos se trabaja por intentar frenar la despoblación y “ayudar a que quienes lo deseen puedan quedarse a vivir en su pueblo, o ayudar a instalarse a quienes vienen de las ciudades o de otras comarcas”, afirma Giral.

A través de la campaña REAALS se pretende dar a conocer casos reales y de formas diferentes de vida contemporánea para que “deje de percibirse el pueblo como una renuncia y se reconozca como una elección de futuro, porque en el medio rural hay muchas posibilidades”, asegura Elena Giral. De esta manera, crear un efecto llamada para que gente joven escoja el medio rural para vivir.

Con este objetivo, desde los grupos LEADER se trata de dar a conocer todas las ofertas de empleo que existen en los pueblos, las posibilidades de vivienda de alquiler u oportunidades de emprendimiento o incluso de relevo generacional en empresas y negocios.

Proyecto de futuro REAALS

Uno de los hilos conductores escogidos para la presentación del Proyecto REAALS ha sido la moda. Con este motivo se ha presentado en el marco de la Aragón Fashion Week de la mano de la diseñadora Paula López, Cocolebrel, y una colección cápsula denominada «BE RURAL. BE REAAL». Elena Giral explica que la moda es “actualidad, es creatividad, es innovación”.

En el marco de este proyecto, el 26 de octubre se hará entrega de los Premios REAALS-Rurales por elección. Se otorgarán 15 reconocimientos a personas de diferentes ámbitos que han optado por el medio rural para establecerse, “para desarrollar su proyecto de vida y profesional, así como a quienes impulsan desde el territorio iniciativas que generan oportunidades, innovación y proyección sin límites ni fronteras”.