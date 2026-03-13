El PP propone a Azcón como candidato a la investidura

Alós ha argumentado que los aragoneses "hablaron claro" el pasado 8 de febrero y el resultado de las elecciones "refleja de manera muy clara cuál ha sido la voluntad mayoritaria de los ciudadanos". En este sentido, ha recordado que el PP fue la fuerza política más votada, con 228.388 papeletas, y obtuvo "el respaldo mayoritario para seguir liderando" el Gobierno autonómico.

Además, el resultado salido de las urnas también "señala con claridad que Jorge Azcón es, a día de hoy, el único candidato que tiene la posibilidad real de articular una mayoría parlamentaria que permita conformar un gobierno estable, sólido y con garantías para Aragón", ha defendido Alós.

"Creemos que es lógico, razonable y también coherente con el resultado que sea él quien intente formar gobierno", ha expresado la secretaria general de los 'populares' en la comunidad autónoma, para añadir que el objetivo del PP es que Aragón "tenga un gobierno estable, con una mayoría suficiente y con capacidad para seguir trabajando" por el territorio.

Por otro lado, Ana Alós ha manifestado que únicamente se está negociando con Vox para tratar de "alcanzar un acuerdo de gobierno estable", ya que el resto de grupos parlamentarios ya han adelantado su voto negativo a la candidatura de Azcón.

Asimismo, ha subrayado que dichas negociaciones las está dirigiendo "directamente" y "exclusivamente" Jorge Azcón, sin intervención de la dirección nacional del PP, porque "tiene las manos libres, la responsabilidad y también la capacidad para poder, como presidente del PP autonómico, llevarlas a cabo en primera persona".