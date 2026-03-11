Interés autonómico para 1.050 viviendas en Los Baños de Teruel

El Gobierno aragonés ha declarado de interés autonómico el proyecto Ciudad Jardín ecológica- deportiva Los Baños en Teruel. Impulsado por Térvalis, prevé la construcción de 1.050 viviendas, 725 de protección oficial y 325 de precio libre.

Ocupará 280.000 metros cuadrados, cuenta con una inversión de 165 millones de euros y se desarrollará durante los próximos 10-15 años. En una primera fase, se van a construir 250 viviendas. Además, incluirá zonas verdes y equipamientos públicos. La vicepresidenta del Gobierno aragonés en funciones, Mar Vaquero, ha señalado que "esta iniciativa permitirá asentar población".

Esta zona residencial tendrá una conexión directa con la nacional 420 y dispondrá de depósitos de agua y una depuradora.