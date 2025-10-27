URBANISMO

Teruel impulsa la construcción de 970 viviendas en Las Viñas

El convenio urbanístico con la junta de compensación, formada por los propietarios de los suelos incluidos en la nueva unidad de ejecución, se aprobará en el pleno del próximo lunes 3 de noviembre.

Redacción

Teruel |

LAS VIÑAS
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado | Ayuntamiento de Teruel

El ayuntamiento de Teruel ha presentado esta mañana el convenio urbanístico que contempla la construcción de 970 viviendas en la zona de Las Viñas. El 40% de estas nuevas viviendas será de protección oficial y el plan de desarrollo urbanístico también contempla suelos para zonas verdes y equipamientos comerciales.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado que "el objetivo es dar respuesta a la demanda de vivienda que existe en la ciudad y que todavía va a ser mayor en los próximos meses con la llegada de nuevos proyectos empresariales a Teruel".

El nuevo desarrollo urbano se ubicará sobre una superficie de 184.350 metros cuadrados, con una densidad de 60 viviendas por hectárea, y supondrá un impulso clave para el crecimiento sostenible de la capital durante los próximos diez años.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer