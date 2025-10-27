Teruel impulsa la construcción de 970 viviendas en Las Viñas

El ayuntamiento de Teruel ha presentado esta mañana el convenio urbanístico que contempla la construcción de 970 viviendas en la zona de Las Viñas. El 40% de estas nuevas viviendas será de protección oficial y el plan de desarrollo urbanístico también contempla suelos para zonas verdes y equipamientos comerciales.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado que "el objetivo es dar respuesta a la demanda de vivienda que existe en la ciudad y que todavía va a ser mayor en los próximos meses con la llegada de nuevos proyectos empresariales a Teruel".

El nuevo desarrollo urbano se ubicará sobre una superficie de 184.350 metros cuadrados, con una densidad de 60 viviendas por hectárea, y supondrá un impulso clave para el crecimiento sostenible de la capital durante los próximos diez años.