El PP se compromete a incrementar en 4.500 el número de médicos que en España atiende la atención primaria, de los que 135 la atenderían en Aragón. Un compromiso que el líder del PP de Aragón, Jorge Azcón, manifestado a las puertas de la nueva Facultad de Medicina del Campus oscense de la Universidad de Zaragoza.

Azcón ha contrapuesto las políticas sanitarias del PP y del PSOE. Entre sus prioridades está aumentar el número de médicos en Atención Primaria, con la que se mejorará la sanidad en la comunidad, se mejorarían las políticas del Estado y se atenderían las necesidades de los ciudadanos. Entre sus compromisos, Azcón ha trasladado que el PP reconocerá la singularidad en la negociación con los médicos sin desatender al resto de profesionales del sistema sanitario aragonés y español. Azcón ha asegurado que el Gobierno de Aragón está haciendo los deberes en materia sanitaria, pero que se necesita al Gobierno de España, para alcanzar un pacto en sanidad, que facilite la conexión en el país y que se apruebe un plan urgente para reducir las listas de espera. Otra de las cuestiones necesarias es incluir la despoblación en el sistema de financiación sanitario.

Azcón ha lamentado el modelo del PSOE se sacar a los médicos a la calle para hacer huelgas, frente al modelos del PP de llegar a acuerdos, como el histórico alcanzado en Aragón con los médicos, hecho por justicia. Se ha referido al aumento de profesiones en Aragón desde que gobierna el PP, así como el aumento de plazas para estudiar Medicina en Aragón, la implantación el próximo curso de Farmacia en Huesca y el decreto de ley de difícil cobertura. También ha puesto en valor la puesta en marcha del nuevo centro de salud del Perpetuo Socorro, la del acelerador lineal del hospital San Jorge, la de la cirugía robótica, entre otros. Finalmente ha hecho referencia al presupuesto de Aragón para 2027 en sanidad con 3.160 millones de euros.

Por su parte, la candidata al Congreso por Huesca, Ana Alós, ha reparado las acciones en esta materia llevadas a cabo en Huesca, como la puesta en servicio del nuevo centro de salud o el avance hacia el campus biosanitario, y pide explicaciones al PSOE por la no financiación de plazas de Medicina en Zaragoza y en Huesca.

Asimismo, Alós ha puesto en valor que el Grado de Farmacia será una realidad a partir del 2027, "gracias a la voluntad política, al esfuerzo y a la responsabilidad", ha apuntado. Este Grado de Farmacia, ha avanzado, "será una solución también para las farmacias del mundo rural, que en nuestra provincia necesitan profesionales que puedan mantener un servicio tan básico para todos los vecinos".