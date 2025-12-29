El presupuesto de Zaragoza supera los mil millones de euros

El gobierno de Zaragoza ha aprobado el presupuesto de 2026. Crece más de un 6% hasta alcanzar la cifra récord de 1.039 millones de euros, de los que 128 se dedicarán a inversiones en la ciudad, cuatro más que en el año anterior. Las cuentas garantizan proyectos como el nuevo campo de fútbol de la Romareda, con casi 30 millones, la regeneración del Huerva, la reforma del parque Tío Jorge o la nueva escuela infantil de Arcosur. Se dedicarán en total 26 millones para trasformar calles y avenidas.

El presupuesto dedicado al área de vivienda aumentará un 6% hasta superar los 20 millones, para incrementar las partidas de rehabilitación y construcción de alquiler asequible. También aumentarán un 11% las partidas de Políticas Sociales. La alcaldesa, Natalia Chueca, califica su proyecto de presupuestos de realista y continuista: “es un Presupuesto responsable, continuista y coherente, que refleja el gran momento de crecimiento y transformación que vive Zaragoza”.

Además, se refuerzan servicios públicos esenciales destinados a toda la ciudadanía como limpieza, movilidad, zonas verdes y la iluminación de la ciudad, con 9.000 nuevas luminarias LED. Chueca ha destacado que el crecimiento del presupuesto no implicas subidas de impuestos. La duda es si logrará aprobar las cuentas después de que VOX haya anunciado que no votará a favor.