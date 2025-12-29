Municipal

El presupuesto de Zaragoza supera los mil millones de euros

Más de 1.039 millones de euros es el presupuesto de 2026 aprobado por el gobierno de Zaragoza. Si las cuentas no se aprueban en pleno, la alcaldesa se someterá a una cuestión de confianza.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de los presupuestos 2026
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de los presupuestos 2026 | Daniel Marcos/Ayuntamiento de Zaragoza

El gobierno de Zaragoza ha aprobado el presupuesto de 2026. Crece más de un 6% hasta alcanzar la cifra récord de 1.039 millones de euros, de los que 128 se dedicarán a inversiones en la ciudad, cuatro más que en el año anterior. Las cuentas garantizan proyectos como el nuevo campo de fútbol de la Romareda, con casi 30 millones, la regeneración del Huerva, la reforma del parque Tío Jorge o la nueva escuela infantil de Arcosur. Se dedicarán en total 26 millones para trasformar calles y avenidas.

El presupuesto dedicado al área de vivienda aumentará un 6% hasta superar los 20 millones, para incrementar las partidas de rehabilitación y construcción de alquiler asequible. También aumentarán un 11% las partidas de Políticas Sociales. La alcaldesa, Natalia Chueca, califica su proyecto de presupuestos de realista y continuista: “es un Presupuesto responsable, continuista y coherente, que refleja el gran momento de crecimiento y transformación que vive Zaragoza”.

Además, se refuerzan servicios públicos esenciales destinados a toda la ciudadanía como limpieza, movilidad, zonas verdes y la iluminación de la ciudad, con 9.000 nuevas luminarias LED. Chueca ha destacado que el crecimiento del presupuesto no implicas subidas de impuestos. La duda es si logrará aprobar las cuentas después de que VOX haya anunciado que no votará a favor.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer