Zaragoza licitará en enero la reurbanización del entorno de la Romareda

El Ayuntamiento de Zaragoza sacará a licitación en enero las obras de reurbanización del entorno del campo de la Romareda por 3,5 millones de euros más IVA. Los trabajos , asumidos por el consistorio con sus propios medios, se simultanearán el año que viene con los de construcción del nuevo estadio, financiados por la sociedad Nueva Romareda. La previsión es que todo esté listo a mediados de 2027.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha detallado que la reurbanización afectará a 16.800 m2 repartidos entre la plaza Eduardo Ibarra, paseo Isabel la Católica y calles Jerusalén, Luis Bermejo y Juan II de Aragón. Los trabajos, además de crear espacios más accesibles y amables, con mejoras de iluminación o mobiliario urbano, supondrán también la renovación de tuberías y canalizaciones. Para dotar a la zona de más zonas verdes se plantarán unos 80 árboles y se intentará replantar si es posible algunos de los viejos ejemplares que ahora se tendrán que “apear”.

El estadio Ibercaja Romareda toma forma

En cuanto a las obras del estadio, Chueca agradece el trabajo que está permitiendo cumplir con el cronograma y plazos previstos. En enero, dos nuevas grúas se sumarán a las ocho que ya están participando en la construcción, en la que trabajan 160 personas que pasarán próximamente a ser 200. El Gol Sur ya está levantado hasta la planta segunda, y ahora se seguirá con los niveles superiores. En el caso del Gol Norte, ya están terminando los trabajos de cimentación.

Antes del 31 de diciembre, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento ingresarán a las arcas de la sociedad Nueva Romareda los 3,5 millones que les corresponden a cada administración. El Real Zaragoza, según lo establecido, deberá aportar 10 millones.