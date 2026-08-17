El Parque Universidad de Huesca revalidad el premio "Grenn Flag"

El Parque Universidad de Huesca ha vuelto a ser galardonado con el premio internacional “Green Flag”, que reconoce la calidad de la gestión y el mantenimiento de parques y espacios verdes, por octavo año consecutivo. El informe de evaluación destaca que se trata de un espacio bien ubicado, accesible y seguro, con accesos claramente identificados, rampas y superficies que facilitan el tránsito de personas con movilidad reducida, así como elementos interpretativos adaptados.

Los evaluadores señalan también que el parque ofrece una sensación de tranquilidad y seguridad, sin rincones oscuros y con buena visibilidad desde diferentes puntos. Valoran igualmente su uso habitual por parte de la ciudadanía y su integración junto a otros espacios muy frecuentados de la ciudad, como la Universidad, la piscina, la plaza de toros o el corredor del Isuela. El informe pone además de relieve el buen estado general de la jardinería y del arbolado, así como el adecuado mantenimiento de las instalaciones y de los diferentes espacios del parque.

En materia ambiental, la evaluación recoge actuaciones dirigidas a favorecer la biodiversidad, como los refugios que proporcionan los gaviones de piedra para reptiles y otros pequeños animales. También se valora la presencia y conservación de elementos patrimoniales, entre ellos el pozo árabe y su correspondiente mesa de interpretación. El informe concluye que el Parque Universidad continúa presentando un muy buen aspecto, es un espacio utilizado y cuenta con una jardinería bien mantenida, consolidando así los estándares que le han permitido mantener de forma ininterrumpida el distintivo Green Flag desde 2019.

En esta edición, 201 parques y espacios verdes de diez países europeos han conseguido este reconocimiento tras cumplir los estándares internacionales de calidad establecidos por el programa. El Green Flag Award, gestionado por la organización medioambiental Keep Britain Tidy, celebra además en 2026 su 30 aniversario y desde su creación, se ha consolidado como uno de los principales estándares internacionales para evaluar la calidad de parques y espacios verdes. Tiene en cuenta aspectos como el carácter acogedor y accesible de los espacios, la seguridad, su limpieza y mantenimiento, la gestión ambiental y de la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio, la implicación de la comunidad o la comunicación y promoción del parque.

En España vuelven a recibir este reconocimiento, junto al Parque Universidad de Huesca, los parques de Quevedo y de la Granja, en León; el Parque del Campus de la Universidad de Navarra, en Pamplona; y la Senda del Mediterraneum de la plaza Mayor de Málaga. El Ayuntamiento celebrará próximamente el tradicional acto de izado de la bandera Green Flag en el Parque Universidad para conmemorar la renovación de este reconocimiento.