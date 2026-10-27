El paro aumentó en 7.700 personas en el tercer trimestre en Aragón

LEER MÁS El desempleo creció en 170 personas en septiembre en Aragón

De julio a septiembre, se han destruido 4.400 empleos en la Comunidad Autónoma. En el lado positivo, hay 638.900 personas ocupadas en Aragón, la cifra más alta en un tercer trimestre desde que hay registros por el crecimiento económico y las inversiones que llegan a Aragón. Por sectores, el paro bajó en Industria y Construcción, pero aumentó en servicios, agricultura y los trabajadores que buscan un primer empleo por el proceso de regularización de inmigrantes. Por provincias, Teruel registra la quinta tasa de paro más baja de España, con un 5,6%, y Huesca la octava, con un 6,3%.

El Gobierno de Aragón señala que estos datos deben analizarse conjuntamente con la evolución interanual y con el fuerte crecimiento de la población activa, que alcanza su máximo histórico, así como con el mantenimiento de una tasa de desempleo inferior a la española.

De las 65.000 personas desempleadas contabilizadas por la EPA, 29.000 buscan su primer empleo o dejaron su último puesto de trabajo hace más de un año, alrededor del 45% del total. Este dato pone de manifiesto el margen existente para continuar incorporando al empleo a las personas que están entrando o tratando de reincorporarse al mercado laboral.

Los datos del tercer trimestre muestran que Aragón tiene hoy 8.400 ocupados más y 14.500 activos más que hace un año, aunque ese crecimiento de la población disponible para trabajar todavía no ha podido ser absorbido en su totalidad por la creación de empleo.