El desempleo creció en 170 personas en septiembre en Aragón

LEER MÁS El desempleo entre personas con discapacidad alcanza el 19,8%

Entre las causas de este incremento destaca la regulación extraordinaria de inmigrantes con 2.197 personas que demandan un empleo. Por sectores, el desempleo creció en la agricultura y construcción. En cambio, bajó en industria y servicios. En el último año, el desempleo acumula un aumento de 2.520 parados lo que supone un 5,3% más. Sin embargo, el director general de Política Económica, Ricardo Laborda, cree que no podemos hablar de una desaceleración cuando la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 23.260 personas en los últimos doce meses.

El número de contratos registrados en septiembre de 2025 en la Comunidad Autónoma de Aragón se situó en un total de 53.240, es decir, 15.073 contratos más que en el mes de agosto (39,49% mensual) y 2.899 contratos más que en el mes de septiembre del año anterior (5,76% anual). Dicha contratación estuvo formada por 19.590 contratos indefinidos (el 36,80% del total), mientras que los restantes 33.650 contratos en septiembre fueron temporales (el 63,20% del total).

El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, cree que los datos demuestran que son necesarias más reformas, políticas centradas en colectivos vulnerables, reducir la jornada laboral o regular el despido. También garantizar subidas salariales y otras medidas de apoyo a los trabajadores.