Pantomima Full, Premio Blasillo de Huesca 2026

El dúo humorístico Pantomima Full, formado por Alberto Casado y Rober Bodegas, recogerá este año el Premio Blasillo de Huesca en el XVII Congreso de Periodismo que se celebra los días 12 y 13 de marzo en el Palacio de Congresos de la capital oscense. El galardón, impulsado por el Ayuntamiento de Huesca y dotado con 3.000 euros, se entregará el viernes durante la clausura del Congreso.

El premio, distingue en esta ocasión a una de las iniciativas “más influyentes en España en la última década”, ya que han conseguido crear un “formato reconocible y ampliamente replicado en sketches breves y minimalistas centrados en arquetipos sociales”. El jurado reconoce a Pantomima Full por utilizar un humor que funciona “casi como una forma de columnismo audiovisual”, con retratos satíricos que reflejan “con precisión” la cultura digital y el humor propio de las redes sociales.

Un jurado que ha estado compuesto por Iván Rodríguez, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huesca; Jorge Orús, director de Comunicación del Ayuntamiento de Huesca; el ganador del Premio Blasillo 2025, Héctor García Barnés, y los periodistas Toño Fraguas y María Jesús Espinosa de los Monteros. El Premio al Ingenio Español en Internet, Blasillo de Huesca, fue creado a propuesta de Antonio Fraguas para reconocer el talento y la creatividad en el ámbito digital. Como en otras ediciones, la concesión de este reconocimiento y la clausura del Congreso podrán seguirse también a través de streaming.

A lo largo de sus veintitrés ediciones han recibido este reconocimiento autores y proyectos como Mariano Gistaín, Arcadi Espada, José Antonio Millán, Antonio Broto, Melisa Tuya, Juan Andrés Muñoz, Javier Pérez de Albéniz, David de Jorge, Antonio Martínez Ron, José Antonio Pérez, Microsiervos, Alberto Sicilia, Gerardo TC, El Mundo Today, Pikara Magazine, Roberto Enríquez (Bob Pop), Ter, Jaime Gómez-Obregón, Charo Marcos (Kloshletter), Mar Abad, Marta García Aller y Héctor García Barnés.