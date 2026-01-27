El periodismo local y de proximidad centrará el Congreso de Periodismo de Huesca

LEER MÁS La Inteligencia Artificial centrará el Congreso de Periodismo en Huesca

La XXVII edición del Congreso de Periodismo de Huesca ya está en marcha y ha abierto el plazo de inscripciones para participar en esta cita de referencia, que se celebrará los días 12 y 13 de marzo en el Palacio de Congresos de Huesca. Un año más, el Congreso se consolida como un gran espacio de encuentro para profesionales de la comunicación y estudiantes universitarios, que compartirán experiencias, conocimiento y reflexión en torno a los principales retos del sector.

En esta edición, el programa se articula en torno a tres grandes ejes: el periodismo local y de proximidad; el cuidado de las redacciones y de los propios periodistas, y el paso de lo local a lo global, con una mesa organizada en colaboración con el Parlamento Europeo. Además, el programa incorpora espacios dedicados a la innovación periodística y al análisis de la desinformación, con especial atención en esta edición a un ámbito especialmente sensible como es la salud.

Las inscripciones para participar ya están abiertas y cuentan con distintas modalidades y tarifas adaptadas a los perfiles profesionales y académicos. El Congreso de Periodismo de Huesca, cuyas inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial del evento, está organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca y Telefónica.

En el marco del eje dedicado al periodismo local y de proximidad, el Congreso acogerá la mesa “Periodismo local: contar desde cerca”, que se celebrará el jueves 12 de marzo a las 11.30 horas. Este espacio pondrá el foco en el valor del periodismo que se ejerce desde el territorio, en contacto directo con la ciudadanía y con capacidad para generar confianza, cohesión social y servicio público. La mesa estará moderada por Quico Chirino, director de Ideal de Granada, y contará con la participación de Laura Alcalde, de la Agencia Catalana de Noticias (Lleida), EMUN FM y La Xarxa, y presidenta del Colegio de Periodistas de Lleida; Aida Acitores, directora y cofundadora de la revista PaCO-Palencia Cultura y Ocio y directora de contenidos del digital palenciaenlared.es; Alba Fité, directora de Radio Sobrarbe; y Eva Defior, directora del Grupo La Comarca.

Por otro lado, en esta edición se estrenará el nuevo Premio de Comunicación Rural, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca. Este galardón, como explicó el diputado de Cultura de la DPH, Carlos Sampériz, nace con el objetivo de reconocer “una función pública esencial”, basada en “contar el territorio con rigor y visibilizar el periodismo hecho desde los pueblos”.

El premio, dotado con 2.000 euros y un reconocimiento conmemorativo, distinguirá una trayectoria profesional en comunicación local o un trabajo concreto que haya proyectado la realidad provincial a nivel nacional. El nombre de la persona premiada se dará a conocer en los días previos al Congreso y la entrega tendrá lugar durante su celebración. Este nuevo reconocimiento se suma al Premio Porquet, que distingue la trayectoria profesional y la calidad periodística con el respaldo del Gobierno de Aragón, y al Premio Blasillo, dedicado al ingenio en Internet y promovido por el Ayuntamiento de Huesca.