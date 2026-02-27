El Palacio de Congresos de Huesca acoge este fin de semana la Feria de Stocks

Regresa a Huesca este fin de semana la Feria de Stocks con 46 establecimientos participantes, 23 de ellos estarán instalados en el Palacio de Congresos y otros 23 se sumarán desde sus propias tiendas. La feria se prolongará durante todo el sábado y el domingo en horario ininterrumpido, de 10 a 21 horas la primera jornada y de 11 a 20 horas el domingo. La sala polivalente del Palacio de Congresos acogerá los stands y como es habitual, estarán representados prácticamente todos los sectores: textil, hogar, tecnología, decoración, regalos, deportes o juguetes. Una cita que, según los comerciantes, es beneficiosa para todos y por la que el año pasado pasaron 11.200 personas, cifra que aspiran a superar este fin de semana.

Como novedad, en esta ocasión, en el espacio exterior cubierto del Palacio de Congresos, con acceso desde la Feria, se instalarán dos food truck, una de hamburguesas y otra de crepes y helados. Además, se han programado actividades de ocio con un carrusel, hinchables, ludoteca y baile y yoga familiar.

Rellenando un boleto con cada compra, se podrá participar en el sorteo de 5 premios de 100 euros en vales de compra en el comercio local. El sorteo se realizará el 2 de marzo .Además, quienes paguen con la tarjeta Visa Huesca en los establecimientos adheridos se llevarán un vale de 10 euros que podrán gastar a partir del lunes, 2 de marzo. E