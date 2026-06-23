La ola de calor causa estragos en la flota del bus urbano, según Sattra

Sattra asegura en un comunicado que "la flota está muerta. No se ha caído el servicio por el sol, se ha caído porque el mantenimiento preventivo es un desastre constante...". Según el sindicato el calor sólo ha destapado el estado de una flota que "no se ha revisado como debería, un mantenimiento de continúe, continúe... sin hacer absolutamente nada", continúa el comunicado.

El delegado de Sattra, José Manuel Montañés, denuncia que "al final de la tarde eran más de 70 conductores los que estaban en cocheras esperando que les dieran un bus para poder trabajar". Los problemas no afectan a una sola marca, un tipo de autobús o tiene que ver con su antigüedad, ya que algunos de los averiados este lunes "son prácticamente nuevos, por lo que el problema está en el mantenimiento", señala Montañés.

Aseguran desde este sindicato que en abril pidieron a la empresa que empezara con el mantenimiento de cara al verano. "La empresa nos dijo que estaba en ello, pero como hemos visto no estaba en ello". El delegado de Sattra también critica las indicaciones de la compañía a los conductores para evitar averías, como hacer paradas cortas. "Yo hago la parada según lo que tarden en subir los usuarios, no puedo decirles que se den prisa. No puede ser que un jefe de mantenimiento nos saque un comunicado con estas indicaciones en lugar de hacer un mantenimiento preventivo mucho más intenso". Vaticina Montañés que la situación difícilmente será mejor este martes. "Nos tememos lo peor", sentencia.