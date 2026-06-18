Comienza la construcción de un nuevo acceso a PLAZA

Un vial necesario, que cuenta con una inversión de 20 millones de euros, y que permitirá descongestionar el tráfico. Cada día se desplazan 16.000 personas hasta PLAZA para trabajar en sus cerca de 600 empresas. El 95% de la superficie de la Plataforma Logística está ya ocupada. Por eso, el siguiente paso será la ampliación de este polo económico. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, señala que este nuevo acceso evitará atascos, ya que las tres conexiones actuales son insuficientes.

El proyecto responde a un compromiso adquirido por el actual Ejecutivo en 2023 y concretado en el Debate sobre el estado de la Comunidad de 2024. Tras licitarse la redacción del proyecto en octubre de 2024 y el proyecto constructivo en enero de 2026, las obras se adjudicaron el pasado mes de abril.

Con un plazo de ejecución de 16 meses, se prevé que el nuevo acceso sea una realidad a finales de 2027. Esta infraestructura permitirá conectar la parte norte de la plataforma a través de un nuevo puente desde la A-2 (dirección Madrid) y desde la antigua N-II por la rotonda de Arcosur. Reducirá en 28.400 los kilómetros recorridos anualmente en el interior de PLAZA, con el consiguiente ahorro de combustible, reducción de emisiones y mejora de la seguridad vial.

Hoy en día, el recinto cuenta con más de 13 millones de metros cuadrados En la actualidad, el sector logístico representa el 7,7% del PIB de Aragón, englobando a 1.000 empresas y un total de 35.600 empleos en toda la comunidad autónoma.