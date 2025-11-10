Acuerdo para iniciar en 2026 la construcción del acceso norte de Plaza

El Gobierno de Aragón iniciará este mes los trámites para la construcción del acceso norte a la Plataforma Logística de Zaragoza. El nuevo vial contará con dos puentes de cerca de 30 metros, dos o tres carriles por cada sentido, o vial ciclista. Con una longitud de 1,3 kilómetros, unirá la plataforma desde la prolongación de calle Turiaso hasta la N-II. La inversión superará los 18 millones de euros y la previsión es que las obras empiecen en mayo de 2026 para terminar en septiembre de 2027.

Después de años de conversaciones, el ejecutivo, las empresas de PLAZA y los propietarios de terrenos de fuera del ámbito de la plataforma han alcanzado por fin un acuerdo para construir el nuevo acceso. Su puesta en marcha redundará en beneficio de unos 16.000 trabajadores de las 600 empresas ubicadas en PLAZA. El consejero de Fomento, Octavio López, ha destacado que permitirá reducir tiempos de desplazamiento y ahorrar combustible, con la consiguiente repercusión en ahorro económico y emisiones de CO2. Descongestionará además los accesos actuales, donde son habituales las retenciones.

Será una obra compleja, al tener que salvar la autovía o las vías de AVE. Según ha detallado el consejero, el proyecto recoge la posibilidad técnica de ejecutar una parada de tranvía, por si el Ayuntamiento de Zaragoza quisiera a futuro hacer llegar hasta PLAZA este servicio de transporte de alta capacidad.

Con estas mejoras de movilidad, PLAZA - referencia logística en el sur de Europa - verá reforzada su competitividad. El ejecutivo autonómico tramitará el PIGA y la DIGA de este proyecto, que además de la construcción del acceso, supondrá una ampliación de 70 hectáreas del suelo industrial disponible para empresas en la plataforma.