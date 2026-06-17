LOGÍSTICA

La Asociación Empresarial de Plaza celebra su veinte aniversario

AEPLA, la Asociación Empresarial de Plaza, conmemora veinte años de trabajo para fomentar el desarrollo del principal complejo logístico de Aragón. de su fundación bajo el lema "Defendiendo lo que nos une”. La celebración coincide con la colocación de la primera piedra del Puente de Turiaso.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

Mejorar las entradas y salidas al entramado empresarial y el facilitar los desplazamientos de los trabajadores de sus casi 600 empresas han sido las dos prioridades la Asociación Empresarial de Plaza (AEPLA) a lo largo de sus dos décadas de historia. "Cada día se están desplazando a Plaza 16.000 trabajadores y entran o salen de la plataforma 260.000 vehículos semanales", detalla el presidente de AEPLA, Angel Adiego.

La magnitud de lo que mueve Plaza la convierten en la primera plataforma logística nacional y una de las cinco más importantes de Europa, lo que conlleva enormes desafíos para la movilidad. "Es una plataforma tremendamente exitosa que está ocupada al 100%. y es necesario acondicionar estos temas porque son vitales; la gente se tiene que desplazar. Han sido nuestros dos caballos de batalla, pero uno ya está resuelto y el otro marcará mañana un antes y un después", explica en referencia a la colocación de la primera piedra del Puente de Turiaso.

Esta infraestructura permitirá conectar "el noreste de la Plataforma, a la altura de la calle Turiaso, con la carretera de Madrid, junto a la actual rotonda de Arcosur", explica el presidente de AEPLA. Se trata de un vial de 1600 metros que está previsto que esté concluido a finales de 2027 y absorba la circulación de "no menos de 6.000 vehículos diarios", agilizando el acceso a Plaza con beneficios ambientales y de ahorro de kilómetros para los usuarios. Además, "desde el año 2023 hay un servicio de autobuses permanente desde Zaragoza con una frecuencia de 30 minutos".

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