La Asociación Empresarial de Plaza celebra su veinte aniversario

Mejorar las entradas y salidas al entramado empresarial y el facilitar los desplazamientos de los trabajadores de sus casi 600 empresas han sido las dos prioridades la Asociación Empresarial de Plaza (AEPLA) a lo largo de sus dos décadas de historia. "Cada día se están desplazando a Plaza 16.000 trabajadores y entran o salen de la plataforma 260.000 vehículos semanales", detalla el presidente de AEPLA, Angel Adiego.

La magnitud de lo que mueve Plaza la convierten en la primera plataforma logística nacional y una de las cinco más importantes de Europa, lo que conlleva enormes desafíos para la movilidad. "Es una plataforma tremendamente exitosa que está ocupada al 100%. y es necesario acondicionar estos temas porque son vitales; la gente se tiene que desplazar. Han sido nuestros dos caballos de batalla, pero uno ya está resuelto y el otro marcará mañana un antes y un después", explica en referencia a la colocación de la primera piedra del Puente de Turiaso.

Esta infraestructura permitirá conectar "el noreste de la Plataforma, a la altura de la calle Turiaso, con la carretera de Madrid, junto a la actual rotonda de Arcosur", explica el presidente de AEPLA. Se trata de un vial de 1600 metros que está previsto que esté concluido a finales de 2027 y absorba la circulación de "no menos de 6.000 vehículos diarios", agilizando el acceso a Plaza con beneficios ambientales y de ahorro de kilómetros para los usuarios. Además, "desde el año 2023 hay un servicio de autobuses permanente desde Zaragoza con una frecuencia de 30 minutos".