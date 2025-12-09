Sello ambiental

"Nosotros también reciclamos", distintivo para bares y restaurantes comprometidos con el reciclaje orgánico

Se trata de un nuevo sello medioambiental que busca reconocer a los establecimientos del sector HORECA y grandes cocinas que separan correctamente la fracción orgánica y apuestan por una gestión más sostenible de sus residuos.

Redacción

Huesca |

Nace el sello "Nosotros también reciclamos" para distinguir bares y restaurantes comprometidos con el reciclaje orgánico
Nace el sello "Nosotros también reciclamos" para distinguir bares y restaurantes comprometidos con el reciclaje orgánico | Redes Sociales Grhusa

El Consorcio Nº 1 de Huesca, en colaboración con Aragón Turismo y con la gestión técnica de GRHUSA, ha lanzado un nuevo sello ambiental “Nosotros También Reciclamos”, una marca de garantía creada para reconocer a los establecimientos del sector HORECA y grandes cocinas que separan correctamente la fracción orgánica y apuestan por una gestión más sostenible de sus residuos.

Este distintivo, que pretende extenderse a todo Aragón, está dirigido a bares, restaurantes, cafeterías, alojamientos y grandes cocinas que generan residuos orgánicos en sus procesos diarios y que quieren dar un paso adelante en responsabilidad ambiental. El sello identificará públicamente a los establecimientos que cumplen los criterios de correcta separación, formación del personal, visibilidad del distintivo y compromiso real con la economía circular.

El programa incluye un proceso de adhesión transparente, visitas técnicas, checklist digital y el seguimiento para garantizar la fiabilidad del distintivo. Además, Aragón Turismo colabora en la promoción del sello para reforzar la sostenibilidad como valor añadido del destino. Los establecimientos que obtengan el sello destacan por varios aspectos como separar correctamente los residuos orgánicos en sus cocinas, formar a su equipo en buenas prácticas ambientales, ser referentes para el territorio en sostenibilidad y buena gestión de los residuos; y contribuir activamente a la economía circular del territorio.

Adhesión gratuita

El proceso de adhesión es gratuito y se realiza a través de un formulario online disponible en la web www.nosotrostambienreciclamos.es. Tras completar la solicitud, GRHUSA contactará con el establecimiento para iniciar el proceso de verificación. El sello “Nosotros También Reciclamos” ha sido posible gracias a financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), contribuyendo a un territorio más sostenible.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer