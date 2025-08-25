Gestión de Residuos

“Tu cubo marrón abona el futuro”, nueva campaña de GRHUSA para fomentar el reciclaje orgánico en Huesca

La campaña durará hasta mediados de octubre y busca concienciar y captar a nuevos hogares y familias para que separen los residuos orgánicos. Se van a realizar diferentes acciones, principalmente en Alto Gállego y Jacetania, por medio de carpas informativas y otras vías de comunicación en lugares como el SabiÑam o el trail Valle de Tena.

Redacción

Huesca |

GRHUSA -Gestión de Residuos Huesca- pone en marcha una ambiciosa campaña de sensibilización ciudadana para promover la correcta separación y reciclaje de los residuos orgánicos en el territorio. Bajo el lema “Tu cubo marrón abona el futuro”, la iniciativa busca implicar a la

ciudadanía en un gesto sencillo con gran impacto: convertir los restos orgánicos en compost que devuelve vida a la tierra y contribuye a un modelo más sostenible.

La campaña recorrerá numerosas localidades de la provincia, donde equipos de informadores visitarán los domicilios para entregar el cubo marrón de reciclaje y explicar cómo utilizarlo correctamente. Además, GRHUSA realizará charlas informativas, contará con puntos de información y

acciones de sensibilización adaptadas a cada municipio, con el objetivo de que separar los residuos orgánicos se convierta en un hábito cotidiano.

En palabras de GRHUSA: “Cada resto orgánico que separamos es una semilla para un futuro más limpio. Apostamos por la economía circular y queremos que los vecinos sean parte activa de este cambio”. Para reforzar la visibilidad, la campaña contará con stand y personal en SabiÑam Fest,

en el Trail Valle de Tena y en la recreación histórica Jaca, Reino y Leyenda. Estos eventos serán una oportunidad para informar, resolver dudas y sumar más hogares al reciclaje orgánico.

Todas las personas que se inscriban y reciban su cubo marrón participarán automáticamente en el sorteo de comidas y cenas en restaurantes con Estrella Michelin, así como de cestas de productos de proximidad, premiando así el compromiso ciudadano con la economía circular y el cuidado del entorno. El objetivo de la campaña es claro: aumentar el número de hogares que separan sus residuos orgánicos y consolidar un sistema más sostenible, en el que los restos se transformen en recursos valiosos para la tierra y la agricultura local.

