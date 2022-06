Noel Burgos y Esther Rodríguez ganan la Traschinepro Trail

Noel Burgos ha sido el más rápido en la 21K, con 1.057 metros de desnivel., de la Traschinepro Trail. El madrileño afincado en Jaca hizo bueno el pronóstico y firmó el mejor crono, 1h42m38s, récord de la prueba, de la quinta edición de esta carrera que se celebra en Caldearenas. La localidad volvió a ser una fiesta. Más de 300 corredores en las tres distancias propuestas -21 k, 10k y andada sobre esa distancia de los 10 kilómetros- fueron los protagonistas. Ellos y sus familias. Los más pequeños pudieron disfrutar de hinchables y hubo quien aprovechó para conocer los pueblos que salpican este territorio del sur de la comarca del Alto Gállego.

La Traschinepro Trail regresaba así a su mes natural, junio. La anterior edición fue en octubre. Salió de su ‘hábitat’ para regresar a su mes de la mano de la ansiada (cierta) normalidad. Y tras el esfuerzo, los premios y la caldereta de carne con la que el Ayuntamiento de Caldearenas obsequió a los participantes y acompañantes y en beneficio de la Fundación Dravet. Porque la Traschinepro Trail sigue fiel a esa vertiente solidaria y de divulgación del territorio a través del deporte.

Noel Burgos era el firme candidato al primer cajón del podio. Antonio Alcalde, ganador en la edición de 2019, le había hablado de la carrera. “No la conocía, me hacía ilusión por lo que me había contado Antonio y no me la quería perder, he encontrado hueco y me he venido”, comentaba tras pasar por meta. Su objetivo es la Epic Trail, en Boi, tras no haber podido participar en la mítica Zegama-Aizkorri. “Hoy, en Caldearenas no ha sido un entrenamiento. Cuando te pones un dorsal nunca lo es”, señaló.

En carrera tiró de estrategia. Controló a los que arrancaron más fuerte. Se posicionó en tercer lugar, vio, y cuando la carretera empezó a picar dirección a la cresta, “que te pone en tu sitio” y tras terminarla emprendió el descenso dirección a Caldearenas donde entró con una amplia diferencia sobre el resto de corredores. Gratamente sorprendido por el recorrido y por la fiesta ligada al Trail en Caldearenas deslizó que siempre que pueda estará en línea de salida.

En chicas, la ganadora fue Esther Rodríguez. Se fue de Caldearenas a su localidad, Cadrete (Zaragoza) encantada. “No contaba con ganar, ni mucho menos. Me gusta mucho la montaña, salgo a correr, pero no suelo participar en carreras. Y esta me ha encantado. Y lo ha hecho todo. El paisaje es espectacular, la organización. La verdad es que es una carrera muy bonita”, señaló. Salió a hacer su prueba. Con independencia de con quien compartía trazado. Se fue a marcar su ritmo porque, como deslizaba, es que “suelo entrenar así y venía a disfrutar”. Y tanto que disfrutó, que la corredora del Veggierunner, ganó con un tiempo de 2h34m01s.

La hermana pequeña -la 10 k de 119 md+, trazada con el protagonismo en la Senda de Izarbe- fue rápida. El serrablés Roberto García fue el más rápido. Miembro del Grupo de Montaña Sabiñánigo no dio opción alguna. Sus 39m16s le acreditaron como líder, además, del circuito de carreras Pirineos Alto Gállego del que forma parte la Traschinepro Trail. También hizo una carrera táctica. Los cinco primeros kilómetros controlando a sus rivales desde atrás y luego, cambio de ritmo, y solo a meta. “Soy más de asfalto”, reconocía en meta, y la diferencia de ‘suelos’ de la 10K se ajustó de forma perfecta para ser el más rápido en la carrera.

La navarra Maite Ares, del equipo Hiru-Herri, fue la más rápida en chicas. Conoce la prueba, ha tocado podio en otras ediciones y estaba feliz tras su victoria. Le encanta correr en Aragón. Llegó a Caldearenas tras haber participado en el Kilómetro Vertical del Moncayo (Zaragoza) y en el Alto Gállego se presentó sola en meta. Conoce también el recorrido de la 21 k y la gozó en el 10k.