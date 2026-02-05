Nieve, viento y alto riesgo de aludes en el Pirineo

Siguen activos los avisos de nivel amarillo por viento y nieve en el Pirineo oscense hasta las 23'59 horas. De forma preventiva está previsto el corte de la carretera A-2606, de acceso al Balneario de Panticosa a partir de las 18 horas debido al riesgo de aludes. Será el tercer cierre del invierno para esta vía, que se reabrió hace solo dos días. La Dirección General de Carreteras trabaja con la previsión de realizar aludes controlados este viernes, mediante helicóptero y técnica 'daisy bell', con el objetivo de mejorar la seguridad y permitir la reapertura de la vía cuando las condiciones lo permitan. En cuanto a la A-139, de acceso a Llanos del Hospital, permanece abierta por el momento, aunque la situación es variable y no se descartan cambios en función de la evolución meteorológica.

Alto riesgo de aludes

Las nevadas acumuladas de las últimas semanas han dejado espesores muy superiores a lo habitual para estas fechas, especialmente en cotas medias y altas, llegando hasta los tres metros. Estas condiciones, unidas a la acción del viento, están favoreciendo la formación de acumulaciones inestables en determinadas laderas, con capacidad para generar aludes de tamaño considerable.

De cara a los próximos días, la probabilidad de que una persona pueda desencadenar una avalancha por sobrecarga sigue siendo elevada, pudiendo dar lugar a aludes grandes y peligrosos. Por este motivo, se recomienda limitar la actividad a las pistas abiertas, así como a zonas llanas o bien forestadas, y evitar laderas inclinadas y terrenos expuestos, siguiendo en todo momento las indicaciones de seguridad. Protección Civil recuerda a la ciudadanía la conveniencia de extremar la precaución en desplazamientos, especialmente en carreteras de montaña; consultar el estado de las vías antes de viajar y atender a la señalización; evitar actividades en alta montaña fuera de espacios balizados y controlados; así como mantenerse informados a través de los canales oficiales.