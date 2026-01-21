Neutralizado un proyectil hallado en una vivienda del casco histórico de Huesca

La Policía Nacional ha neutralizado de forma controlada un proyectil hallado en una propiedad particular del casco histórico de Huesca. Fue la propietaria de la vivienda quien localizó el artefacto en el fondo de un armario, dando aviso de forma inmediata a la Policía Nacional. Hasta allí se desplazaron agentes de Seguridad Ciudadana que, tras adoptar las medidas necesarias, dieron aviso a los TEDAX-NRBQ, los Equipos de Desactivación de Explosivos.

Estos especialistas determinaron que se trataba de una granada de mortero de 50mm de la Guerra Civil española, procedieron a su retirada y posterior neutralización controlada en el campo de tiro militar de Fornillos ya que el artefacto mantenía su carga explosiva activa.

Cómo actuar ante un artefacto explosivo

La Policía Nacional recuerda que, en caso de encontrarse con artefactos explosivos de cualquier tipo, se debe dar aviso inmediato a través del 091 y abstenerse de manipular de cualquier forma los mismos.

Recuerda, además, que estos artefactos están diseñados con fines bélicos, para causar daños y, aunque por su aspecto externo sean objetos oxidados o rotos, la carga explosiva y los mecanismos internos pueden permanecer intactos. De ahí que se consideren materiales muy peligrosos y destructivos.

La Policía Nacional reitera la utilidad de la aplicación ALERTCOPS, con la que los ciudadanos pueden informar de diversos hechos de interés policial con tan solo pulsar un botón que los geolocaliza, siendo muy interesante para situar con precisión el lugar de ubicación del artefacto, por ejemplo, cuando se haya localizado en algún terreno rural, zona boscosa o campo de cultivo.