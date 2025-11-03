Policía Nacional

Neutralizado un artefacto de la Guerra Civil incrustado en la cúpula de la ermita de Salas

Se trata de un proyectil de artillería de 75 mm. Los agentes de Seguridad Ciudadana aseguraron la zona hasta que miembros de la Especialidad TEDAX-NRBQ procedieron a su retirada y explosión controlada en lugar seguro. La Policía Nacional recuerda que en caso de encontrarse un artefacto explosivo hay que abstenerse de manipularlo y dar aviso inmediato a los servicios policiales

Redacción

Huesca |

Neutralizado un artefacto de la Guerra Civil incrustado en la cúpula de la ermita de Salas
Neutralizado un artefacto de la Guerra Civil incrustado en la cúpula de la ermita de Salas | Policía Nacional

Técnicos de desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX-NRBQ) pertenecientes a la Jefatura Superior de Aragón, recogieron y neutralizaron un artefacto explosivo procedente de la Guerra Civil española.

Fue el pasado 31 de Octubre, en unas obras que se están ejecutando en la Ermita de Salas de Huesca, cuando trabajadores de la misma alertaron a la sala CIMACC 091 que habían observado en un lateral de la cúpula de la Ermita un artefacto

Rápidamente se dirigieron al lugar agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que tras comprobar que se trataba de un antiguo proyectil, iniciaron el protocolo de aparición y desactivación de explosivos, desalojando a los trabajadores de la empresa y acordonando y custodiando la zona para evitar peligros

Los técnicos especialistas del TEDAX-NRBQ que se desplazaron a la zona, realizaron una minuciosa inspección del lugar, comprobando que que en la cúpula se encontraba incrustado un proyectil de artillería de 75 mm de calibre procedente de la pasada Guerra Civil Española, siendo trasladado posteriormente al campo de tiro militar de Fornillos donde procedieron a la neutralización controlada

La Policía Nacional recuerda que, en caso de encontrarse con artefactos explosivos de cualquier tipo, se debe dar aviso inmediato a la Policía a través del 091 y abstenerse de manipular de cualquier forma los mismos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer