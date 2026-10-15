Minuto de silencio contra la agresión sexual denunciada en las vaquillas

El hombre denunciado por tocamientos a una chica ayer durante las vaquillas en la plaza de toros de Zaragoza ya ha pasado a disposición judicial. La rápida actuación policial permitió detenerlo poco después de la agresión sexual. La joven ha presentado denuncia contra él.

Los protocolos se activaron y los actos festivos se detuvieron durante 5 minutos. Hoy, a las puertas del Ayuntamiento, la corporación ha guardado un minuto de silencio para condenar la agresión. La alcaldesa, Natalia Chueca, espera que estos gestos del Ayuntamiento sirvan "para seguir concienciando de que esto no puede ser”. “Hay que respetar a todas las mujeres y en todos los momentos”, ha manifestado.

En ese sentido, Chueca también ha lamentado la agresión sufrida por un conductor del tranvía. “Creo que todavía no ha denunciado. A partir de ahí, cuando haya denuncia, todo está grabado con las cámaras y por supuesto a disposición para que siga la investigación”.

Estos hechos empañan la celebración de unas fiestas, que por lo demás, se desarrollan con normalidad, según ha trasladado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán. “Todas las fiestas han transcurrido con notable tranquilidad”, ha dicho, “incluso podemos adelantar que incluso han descendido algo el hurto de móviles” gracias a la intensidad de los dispositivos policiales y “tampoco ha habido peleas multitudinarias”.

Beltrán, candidato al Congreso

Preguntado por los medios de comunicación, el delegado Beltrán se ha referido a su candidatura como número 1 al Congreso por el PSOE de Zaragoza en las generales del 29 de noviembre. Decisión tomada a la espera de la ratificación de las listas por parte de las comisiones ejecutivas regional y federal.

Aunque Beltrán sonó también como candidato a la alcaldía de Zaragoza - y en otros puntos de España otros socialistas compatibilizarán ser alcaldables y elegibles al Congreso - Beltrán parece descartar el Ayuntamiento. Ha reiterado que se ha puesto a disposición de su partido para cualquier propuesta electoral. “La decisión en estos momentos, a falta de ser ratificada, parece que se decanta más por el Congreso”.