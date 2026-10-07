Los médicos de Teruel piden más especialistas

El Colegio de Médicos de Teruel ha reclamado al Gobierno de Aragón la creación de unos 40 puestos para los hospitales de la provincia: más de 25 para el Obispo Polanco y una docena para el de Alcañiz. Además, también solicitan que se permita cubrir plazas cuyos titulares están en excedencia por cuidado de hijos o familiares, una situación que deja puestos bloqueados durante años.

La entidad ha advertido de que algunos profesionales mantienen su plaza en propiedad mientras trabajan en la sanidad privada de Zaragoza, pero su destino en Teruel no puede volver a cubrirse. Una de las principales propuestas pasa por permitir que las plazas de médicos en excedencia por cuidado de hijos o familiares puedan volver a cubrirse temporalmente. El Colegio plantea que el profesional conserve su plaza en propiedad, pero que se libere el destino para evitar que permanezca bloqueado durante años.

La prioridad inmediata es Neurología. Reclaman dos plazas de difícil cobertura y un contrato de tres años para recuperar la hospitalización de esta especialidad, que actualmente deriva los ingresos a Zaragoza. También piden aumentar la plantilla de Anestesia ante el paso de cuatro a siete quirófanos previsto con el nuevo hospital.

El Colegio reclama además recuperar los dos años de permanencia mínima antes de solicitar un traslado, acelerar las ofertas públicas de empleo y que las convocatorias hospitalarias especifiquen el destino de cada plaza.