SANIDAD

Abre el nuevo hospital de Teruel

El nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha comenzado hoy su puesta en marcha con las consultas de Rehabilitación, Reumatología, Endocrinología y Oncología Radioterápica.

Redacción

Teruel |

En marcha el nuevo Hospital Obispo Polanco de Teruel
En marcha el nuevo Hospital Obispo Polanco de Teruel | Gobierno de Aragón

El nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha comenzado hoy su puesta en marcha con las consultas de Rehabilitación, Reumatología, Endocrinología y Oncología Radioterápica.

El centro triplica la superficie del antiguo hospital y aumenta un 13% las camas.

Las nuevas consultas atenderán a unos 260 pacientes semanales, 140 de ellos en Rehabilitación. El hospital incorpora además Terapia Ocupacional y dará servicio a unas 80.000 personas.

En Oncología Radioterápica comienzan las consultas de seguimiento; el TAC de planificación llegará en el último trimestre del año y el acelerador lineal, en 2027.

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