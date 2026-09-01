Abre el nuevo hospital de Teruel

El nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha comenzado hoy su puesta en marcha con las consultas de Rehabilitación, Reumatología, Endocrinología y Oncología Radioterápica.

El centro triplica la superficie del antiguo hospital y aumenta un 13% las camas.

Las nuevas consultas atenderán a unos 260 pacientes semanales, 140 de ellos en Rehabilitación. El hospital incorpora además Terapia Ocupacional y dará servicio a unas 80.000 personas.

En Oncología Radioterápica comienzan las consultas de seguimiento; el TAC de planificación llegará en el último trimestre del año y el acelerador lineal, en 2027.