Sanidad garantiza la atención en Neurología en el hospital de Teruel

El Gobierno de Aragón ha garantizado la atención en Neurología del Hospital Obispo Polanco, pese a la falta de especialistas.

En una visita al nuevo hospital de Teruel, el consejero de Sanidad Ángel Sanz, ha explicado que lo harán "con apoyo de profesionales del hospital Miguel Servet, atención por parte de los internistas del Polanco y la contratación de nuevos especialistas con los que ya se está negociando su incorporación".

Además, ha asegurado que el servicio de Ginecología mantendrá la actividad "con normalidad" durante el verano.

El consejero ha confirmado que el nuevo centro sanitario abrirá en septiembre de forma progresiva con el acceso principal operativo y un servicio de autobús lanzadera mientras se ejecuta el segundo acceso. También ha situado el inicio del servicio de Radioterapia a principios de 2027, una vez finalicen las autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear.