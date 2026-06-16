SANIDAD

El nuevo hospital de Alcañiz ya está a pleno funcionamiento

El nuevo Hospital de Alcañiz funciona desde hoy al 100% y pone fin a un largo proceso que se ha prolongado durante años

Redacción

Teruel |

El nuevo hospital de Alcañiz ya está a pleno funcionamiento
El nuevo hospital de Alcañiz ya está a pleno funcionamiento | Gobierno de Aragón

El nuevo Hospital de Alcañiz funciona desde este martes a pleno rendimiento poniendo fin a un largo proceso que se ha prolongado durante años entre retrasos, cambios de calendario y distintos obstáculos que han ido aplazando su entrada en servicio.

Con más de 53.000 metros cuadrados, 178 camas y tecnología de última generación, el centro atenderá a más de 80.000 usuarios de todo el Bajo Aragón histórico.

Entre las principales novedades del centro figuran la cirugía robótica, cuya implantación está prevista antes de final de año, y una unidad de hemodiálisis con 21 puestos.

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