El nuevo hospital de Alcañiz ya está a pleno funcionamiento

El nuevo Hospital de Alcañiz funciona desde este martes a pleno rendimiento poniendo fin a un largo proceso que se ha prolongado durante años entre retrasos, cambios de calendario y distintos obstáculos que han ido aplazando su entrada en servicio.
Con más de 53.000 metros cuadrados, 178 camas y tecnología de última generación, el centro atenderá a más de 80.000 usuarios de todo el Bajo Aragón histórico.
Entre las principales novedades del centro figuran la cirugía robótica, cuya implantación está prevista antes de final de año, y una unidad de hemodiálisis con 21 puestos.