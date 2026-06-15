Aragón afronta varios retos para aprovechar las inversiones

LEER MÁS Valle señala que empieza a notarse el efecto de los centros de datos

Aragón afronta este año con buenas perspectivas gracias a la robustez económica que dejó 2025, sustentada en la solidez del tejido empresarial, una tasa de desempleo inferior a la media nacional y un creciente atractivo para la inversión. De hecho, nuestra comunidad se posiciona como la tercera región con más volumen de inversión extranjera solo por detrás de Madrid y Cataluña. En este escenario, son protagonistas los centros de datos.

Así lo refleja el Informe Económico de Aragón 2025 impulsado por la Fundación Basilio Paraíso en colaboración con Ibercaja. Ha sido elaborado por la consultora Auren.

La implantación de estas infraestructuras tecnológicas abre un nuevo ciclo en Aragón que permitirá crecer tanto en productividad como en empleo, por encima de la media española. De hecho, el jefe de Análisis Económico de Ibercaja, Santiago Martínez, asegura que el el efecto de las inversiones "ya se está notando" aunque el grueso se espera entre los años 2028 y 2030.

Sin embargo, todavía hay retos que se deben afrontar para asegurar ese incremento sostenido. Por ejemplo, Martínez señala el problema del acceso a la vivienda, la falta de talento, los problemas del sector de la construcción y la dificultad de acceso a la energía por parte de los centros de datos.

CONFLICTOS GEOPOLÍTICOS Y SU IMPACTO

Otro factor que condicionará el crecimiento de la economía aragonesa será la evolución de los conflictos geopolíticos en Oriente Medio y de sus posibles consecuencias sobre los mercados energéticos.

A pesar del reciente acuerdo de paz alcanzado por Estados Unidos e Irán que conlleva la reapertura del Estrecho de Ormuz, el consultor de estrategia de Auren, Álvaro García, asegura que hay que ser “cautos”. “Puede mejorar el comercio internacional pero no creo que tengamos la certeza suficiente de que vaya a mantenerse así”, ha señalado.